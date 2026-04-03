بلجيكا تعلن استعدادها للمشاركة في تطهير مضيق هرمز من الألغام

2026-04-03 08:39

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، عن استعداد بلاده للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن البحري وضمان استقرار حركة التجارة العالمية.

وشدد بريفو على الأهمية الاستراتيجية القصوى التي يشكلها مضيق هرمز بالنسبة للتجارة الدولية وأمن الطاقة والاستقرار الملاحي، مشيراً إلى أن أي إغلاق لهذا الممر المائي الحيوي سيخلف تداعيات اقتصادية سلبية تؤثر على دول العالم كافة، مؤكداً أن الحفاظ على الممر مفتوحاً وآمناً يعد "مهمة استراتيجية" لا تقبل التأجيل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الخارجية البلجيكي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع وزراء خارجية أكثر من 40 دولة، خصص لتقييم الأوضاع الراهنة في المضيق. وقد شهد الاجتماع تأكيد الدول المشاركة على التزامها الكامل بحماية أمن الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات المائية.

وفي ختام تصريحاته، جدد بريفو موقف بلاده الداعم لسلامة المرور في المنطقة، مؤكداً أن بلجيكا على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقني والميداني والمساهمة بفعالية في جهود نزع الألغام، لضمان حماية المسارات البحرية من أي تهديدات.