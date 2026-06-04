برئاسة الزيدي.. تحرك حكومي لإنهاء ملف نفط الإقليم وحث الشركات على استئناف التصدير فوراً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير النفط المهندس باسم محمد خضير العبادي عن توجه حكومي لتوفير "بيئة عمل آمنة" للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان. وكشف الوزير عن مخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مع وفد الإقليم وممثلي الشركات، مؤكداً أن الأولوية الحالية هي الاستئناف الفوري للإنتاج والتصدير.

وقال العبادي في تصريح صحفي إن الحكومة استمعت بشكل مباشر للمشاكل التي تعيق عمل الشركات، مشدداً على أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء للجهات ذات العلاقة بوضع الحلول المناسبة لتجاوز العقبات، بما يخدم مصلحة العراق النفطية ويعزز مكانته في الأسواق العالمية.