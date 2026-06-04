العثور على 30 مهاجرا غير نظامي داخل خزان شاحنة صهريج في جنوب شرق تركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عثر على ثلاثين مهاجرا غير نظامي كانوا مختبئين في خزان فارغ لشاحنة صهريج في شمال کوردستان (تركيا) قرب الحدود الإيرانية، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته شرطة محافظة بدليس یوم امس الأربعاء على منصة إكس رجالا يُسحبون من الفتحات الجانبية للشاحنة الصهريج.

وقالت القوات الأمنية "قبض على مشتبه به منخرط في تنظيم هذه العملية الإجرامية واحتُجز"، بدون تحديد جنسية المهاجرين ولا جنسية الرجل الذي أمسك به.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم ترغب شرطة بدليس في تقديم معلومات إضافية، وأشارت على إكس إلى أنه سيتم ترحيل المهاجرين الثلاثين.

ودائما ما يتم اكتشاف أمر مهاجرين غير نظاميين في مقطورات شاحنات في هذه المحافظة التي تقع على مسافة أقل من 300 كيلومتر من الحدود الإيرانية.

وفي السنوات الأخيرة، أقامت السلطات التركية جدارا طوله 380 كيلومترا على طول هذه الحدود لمنع مرور المهاجرين، لا سيما الأفغان.





المصدر: فرانس برس