الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لهجوم بالصواريخ والمسيرات انطلقت من إيران

2026-04-03 11:26

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة 3 نيسان/أبريل 2026، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير هجوم استهدف البلاد باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان عاجل، أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع تهديدات معادية شملت صواريخ باليستية، وصواريخ كروز، وطائرات بدون طيار (درون). وأكدت أن الأصوات القوية التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة كانت ناتجة عن عمليات اعتراض وتدمير هذه الأهداف في الجو.

وأهابت وزارة الدفاع بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات الرسمية، داعيةً الجميع إلى الابتعاد عن حطام الصواريخ والمقذوفات الملحقة وعدم الاقتراب منها أو تصويرها حرصاً على سلامتهم.

كما شددت السلطات على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو بقايا لمخلفات الهجوم عبر الاتصال المباشر برقم الطوارئ (999).