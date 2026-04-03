البيت الأبيض يطلب موازنة دفاعية قدرها 1,5 تريليون دولار في خضم الحرب مع إيران

2026-04-03 17:20

أربيل (كوردستان 24)- طلب البيت الأبيض من الكونغرس الجمعة الموافقة على موازنة دفاعية ضخمة قدرها 1,5 تريليون دولار للعام المقبل، وذلك في خضم الحرب مع إيران.

وجاء في الطلب أن "الموازنة تستند إلى إجمالي الإنفاق الدفاعي التاريخي لعام 2026 والبالغ تريليون دولار، وتطلب 1,5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية لعام 2027".

وأضاف أن ذلك "يمثّل زيادة قدرها 445 مليار دولار، أو 42%، على إجمالي مستوى الموارد لعام 2026"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وستكون هذه الزيادة الإجمالية الأكبر على أساس سنوي منذ الحرب العالمية الثانية، وفق وسائل إعلام أميركية.

والطلب جزء من مقترح يدعو الكونغرس إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنحو 73 مليار دولار، أي بنسبة 10%، وذلك من خلال "تقليص أو إلغاء برامج ثقافة اليقظة (Woke) والبرامج التي تستخدم الأسلحة والمُهدرة للموارد، وإعادة مسؤوليات الولايات والسلطات المحلية إلى حكوماتها المعنية".

ومن غير المتوقع أن ينشر البنتاغون تفاصيل عن طلب الميزانية حتى وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن الطلب قد يشكّل إطارا ماليا يُضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفدرالي المتزايد أصلا خلال العقد المقبل، إذا ما أقر الكونغرس مقترحات الرئيس.

ودعا ترامب الكونغرس إلى الموافقة على الجزء الأكبر من الزيادة من خلال عملية التمويل الحكومي السنوية الاعتيادية، وإقرار المبلغ المتبقي البالغ 350 مليار دولار عبر المناورة التشريعية الحزبية نفسها التي مكنت الجمهوريين من تأمين تخفيضات ضريبية بدون دعم الديموقراطيين العام الماضي.

وفي الفترة التي سبقت تقديم الطلب شدد الرئيس ومستشاروه على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل عاجل، مشيرين إلى الحاجة لتجديد مخزونات الأسلحة والموارد العسكرية الأخرى وسط الحرب الدائرة مع إيران.

وأكد ترامب في مأدبة غداء خاصة على أن التمويل الدفاعي ينبغي أن تكون له الأولوية على النفقات الفدرالية الأخرى حتى لو اقتضى ذلك تقليص برامج الضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات.

وقال "ليس بوسعنا توفير الرعاية النهارية وبرامج الرعاية الصحية الحكومية، ميديكيد وميديكير، وغيرها من الخدمات للأفراد، بل يمكن للولايات القيام بذلك"، مضيفا أن الأولوية يجب أن تكون "للحماية العسكرية".

ونشر البيت الأبيض مقطعا مصورا لتصريحات ترامب على قناته على يوتيوب ثم حذفه.

وعبر ديموقراطيون وجمهوريون مؤخرا عن قلقهم إزاء زيادة الإنفاق العسكري إلى المستويات التي اقترحها ترامب، مشيرين إلى أن الإدارة لم تقدم تحديثات كافية بشأن الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع مع إيران.