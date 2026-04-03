إصابة 12 شخصاً في ألمانيا جراء تفجير عبوات نارية داخل قطار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الألمانية، الجمعة، أن شابا مسلحا بسكّينَين فجر عبوات نارية في قطار سريع قبل أن يتمكن الركاب من السيطرة عليه وتوقيفه.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به قام بتفجير "عبوات نارية"، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة قبل أن يتمكن الركاب من السيطرة عليه وحبسه في المرحاض، مضيفة أنه كان يحمل سكينَين.

ووقعت الحادثة ليل الخميس في قطار متجه إلى فرانكفورت أم ماين (غرب) وقد أجلي ركابه البالغ عددهم 180 شخصا.

وأعلنت الشرطة أنها تحقق في دوافع المشتبه به.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن المهاجم أكد رغبته في قتل أشخاص.

وأفاد شهود عيان إذاعة "دويتشلاندفونك" العامة، بأن العبوات كانت تحتوي على كريات بلاستيكية.