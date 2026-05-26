محافظة أربيل تستكمل استعداداتها في سيطرة شيراوة لاستقبال زوار عيد الأضحى

أربيل (كوردستان 24)- أجرى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مساء اليوم الثلاثاء 26 أيار 2026، زيارة ميدانية إلى سيطرة شيراوة، ضمن خطة محافظة أربيل الخاصة بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للمواطنين والزوار القادمين إلى عاصمة إقليم كوردستان.

ورافق المحافظ في الزيارة كل من قائممقام قضاء قوشتبة بجار ملاخدر، والمدير العام للسياحة في أربيل دلير محمد، ومدير الشؤون الداخلية في المحافظة عميد خسرو غازي، للاطلاع عن كثب على سير الإجراءات والاستعدادات المتخذة لاستقبال الوفود والزوار القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق خلال عطلة العيد.

وكان في استقبال الوفد مدير عام أمن سيطرات أربيل العميد كيفي عزيز، إلى جانب عدد من الضباط والمنتسبين العاملين في السيطرة. وشملت الجولة تفقد مختلف مفاصل السيطرة والإجراءات الأمنية والتنظيمية المعتمدة لضمان انسيابية حركة الدخول وتقديم صورة حضارية تليق بأربيل كوجهة سياحية رئيسية في الإقليم.

وخلال الزيارة، هنأ محافظ أربيل الضباط والمنتسبين والعاملين في السيطرة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تقديره لجهودهم المتواصلة وتفانيهم في أداء واجباتهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والزوار.

وأكد خوشناو في ختام الزيارة أهمية توفير جميع أشكال التسهيلات للزوار والتعامل معهم بروح عالية من الاحترام والضيافة، بما يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الكوردستاني. كما شدد على ضرورة تقليل الإجراءات الروتينية وتسريع عمليات الدخول، لتجنب الازدحام وتمكين الزوار من الوصول إلى مدينة أربيل بسهولة ويسر، والاستمتاع بأجواء العيد في أجواء آمنة ومريحة.