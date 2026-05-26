البابا شيخ يهنئ المسلمين بعيد الأضحى ويدعو لترسيخ قيم المحبة والتعايش

أربيل (كوردستان 24)- أصدر سماحة البابا شيخ، شيخ علي شيخ إلياس، المرجع الديني الأعلى للديانة الإيزيدية، اليوم، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 27 أيار 2026، مقدماً أحر التهاني وأطيب التبريكات إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم.

وأكد البابا شيخ في برقيته تمنياته بأن يحمل العيد الخير والسلام للبشرية جمعاء، وأن ينعم الشعبان العراقي والكوردستاني بالأمن والاستقرار والازدهار، داعياً الله عز وجل إلى أن تكون هذه المناسبة المباركة فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش بين مختلف المكونات.

كما أعرب عن أمله في أن تعود أيام العيد على الجميع بالهناء والطمأنينة والسلام، وأن يسود الوئام والتآخي بين الشعوب، بما يخدم خير الإنسانية جمعاء