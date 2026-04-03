ستة قتلى في هجمات روسية نهارية واسعة النطاق على أوكرانيا

2026-04-03 19:00

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت أوكرانيا الجمعة إلى هجوم روسي بنحو 500 صاروخ وطائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، في أحدث سلسلة من الضربات النهارية التي تشنّها موسكو بشكل متزايد.

ومنذ بدء غزوها قبل أكثر من أربع سنوات، تشن روسيا هجمات جوية على أوكرانيا، لا سيّما خلال الليل، غير أنها كثّفت في الأسابيع الأخيرة من الضربات التي تنفذها في وضح النهار.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن "روسيا الإرهابية تنفّذ ضربات متعمّدة في وضح النهار للتسبب بأعلى قدر ممكن من الأضرار والضحايا المدنيين".

مضيفاً أن موسكو أطلقت حوالي 500 طائرة مسيّرة وصاروخ، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأظهرت صور نشرتها خدمات الطوارئ الأوكرانية مباني سكنية متضررة، مع تضرّر جزء من أحد الأبراج وتناثر الأنقاض في الشارع.

ووفقا لرئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف ميكولا كالاتشنيك، فإن الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين في العاصمة.

وأضاف "للأسف، تضررت الحيوانات أيضا جراء الهجوم، بعدما نفق نحو 20 حيوانا بسبب الأضرار التي لحقت بعيادة بيطرية".

ولجأ بعض سكان العاصمة إلى محطات المترو أو الأقبية للاحتماء، بينما جلس كثيرون في المقاهي غير مبالين بالقصف رغم صفارات الإنذار الصاخبة.

وفي منطقة كييف، قالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو إن "طائرة مسيّرة أصابت مبنى سكنيا في أوبوخيف، ووقع هجوم آخر بين روضة أطفال ومدرسة في فيشنيفه، مما ألحق أضرارا بالمنازل".

وقُتل ثلاثة أشخاص في منطقة سومي بشمال أوكرانيا. كما قُتل شخص في منطقة جيتومير شمال غرب البلاد، وآخر في منطقة خاركيف شمال شرقها، وفقا لمسؤولين محليين.