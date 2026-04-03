بعد إسقاط مقاتلة أميركية فوق إيران.. واشنطن تستعيد أحد طياريها

2026-04-03 19:50

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير إعلامية دولية، اليوم الجمعة، بتعرض مقاتلة أمريكية للإسقاط من قبل قوات الدفاع الإيرانية، ما فجر سلسلة من التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في المنطقة.

ونقلت شبكة "CBS News" أن الطائرة التي كان على متنها طياران سقطت فوق الأراضي الإيرانية، مؤكدة تمكن الطيارين من القفز بنجاح قبل تحطم المقاتلة.

وفي تطور نوعي، كشفت مصادر مطلعة أن قوات خاصة أمريكية نفذت عملية تسلل داخل الأراضي الإيرانية، تمكنت خلالها من تحديد موقع أحد الطيارين وإنقاذه وهو على قيد الحياة، في حين لا تزال الجهود المكثفة مستمرة لتحديد مصير الطيار الثاني الذي لا يزال مفقوداً حتى اللحظة.

وعلى الصعيد الميداني، كشف موقع "Axios" عن تجميد إسرائيل لخطط عسكرية كانت معدة سلفاً لشن هجمات جوية ضد أهداف إيرانية؛ وأوضح الموقع نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن هذا القرار جاء نظراً لحساسية عملية البحث والإنقاذ الجارية، ولضمان عدم خلق أي عوائق ميدانية أمام فرق الإنقاذ الأمريكية.

في المقابل، استنفرت السلطات الإيرانية أجهزتها الأمنية، حيث بثت الوسائل الإعلامية الرسمية في طهران دعوات للمواطنين المدنيين في المناطق المحيطة بموقع السقوط للمشاركة في عمليات البحث.

معلنةً عن تخصيص مكافأة مالية كبرى لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الطيار الأمريكي المتبقي وتسليمه للقوات الأمنية.

وفي واشنطن، أكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب يتابع الموقف عن كثب، وقد جرى اطلاعه على كافة المستجدات المتعلقة بظروف إسقاط الطائرة وسير عملية الإنقاذ الجارية في العمق الإيراني.