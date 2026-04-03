سلطة الطيران المدني: كثافة العمليات الحربية تمنع فتح الأجواء العراقية حالياً

2026-04-03 22:45

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني، اليوم الجمعة، أن قرار إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطيران مرتبط بشكل مباشر بتوفر أدنى متطلبات السلامة والأمان، مشيراً إلى استمرار عمليات التقييم والمراقبة الدقيقة للأوضاع الراهنة.

وأوضح ريكاني في تصريح صحفي، أن "كثافة وعشوائية العمليات الحربية" الجارية من اتجاهات وارتفاعات وتوقيتات مختلفة، تشكل عائقاً رئيسياً أمام اتخاذ أي خطوة لإعادة الملاحة الجوية.

مؤكداً أن القيام بذلك في ظل الظروف الحالية يتنافى مع معايير السلامة الدولية ويعرض حياة المسافرين لخطر حقيقي.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني: نسعى للتخفيف من معاناة المواطنين، وسنقوم بفتح الأجواء فور تحقق الشروط الأمنية اللازمة.

مشدداً على أن السلطة لن تتخذ أي قرار قد يمس بسلامة الطيران المدني في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبيّن ريكاني أن اللجان المختصة في سلطة الطيران تواصل مراقبة المشهد الجوي وتقييم المخاطر بشكل مستمر، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة فور تراجع حدة العمليات العسكرية وضمان أمن الممرات الجوية.