رئيس إقليم كوردستان يهنئ بعيد الأضحى المبارك

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، متمنياً للجميع عطلة آمنة ومستقرة، وعودة سالمة لحجاج الإقليم.

ودعا في تدوينة له على منصة إكس، إلى استلهام المعاني العميقة للعيد في التسامح والصفح والتصالح، وجعلها فرصة لفتح صفحة جديدة من الوئام وحسن النوايا في الحياة والعمل اليومي.

وفيما يأتي نص الرسالة:

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان، والعراق، والعالم أجمع. وأبتهل إلى الله العلي القدير أن يجعل هذا العيد مصدر خير وبركة، وأن يحمل معه السعادة والمسرات للجميع، متمنياً لكم قضاء عطلة آمنة ومطروحة بالسكينة.

كما أتمنى عودة سالمة لحجاج كوردستان الأعزاء، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع حجهم وطاعاتهم، وعيدهم مبارك. وفي هذه المناسبة المباركة، لنجعل من المفاهيم والمعاني العميقة للعيد—من تسامح، وصفح، وتصالح—فرصةً لتجديد علاقاتنا، وفتح صفحة جديدة من حسن النوايا، والوئام، والمحبة في حياتنا وعملنا اليومي.

عيد أضحى مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.