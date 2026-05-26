وفد إيراني رفيع يختتم محادثات الدوحة.. و24 مليار دولار "رهن" إعادة فتح مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- عاد وفد إيراني رفيع المستوى إلى طهران، الیوم الثلاثاء 26 ایار/مایو، عقب إجراء مباحثات مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة، تناولت ملفي وقف التصعيد الإقليمي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وضم الوفد الثلاثي كلاً من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وبحسب وكالة "تسنيم"، فقد وُصفت الأجواء في الدوحة بـ "الإيجابية عموماً"، حيث يسعى الأطراف لتجاوز النقاط العالقة في مذكرة مقترحة تهدف لإنهاء موجة العنف التي أعقبت الضربات الأمريكية الإسرائيلية في شباط/ فبراير الماضي.

وفي الشق الاقتصادي، كشفت التقارير أن المحادثات ركزت على الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج نتيجة العقوبات الأمريكية. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات رئيسية؛ حيث نقلت شبكة "CNN" عن مسؤول أمريكي رفيع اشتراط واشنطن إعادة فتح "مضيق هرمز" كخطوة أساسية قبل البدء في رفع التجميد عن تلك الأصول.

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة