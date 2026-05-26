رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 26 أيار/ مايو 2026، تهنئة إلى المسلمين كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما يلي نصها:

مع إشراقة عيد الأضحى المبارك، نتقدم بأخلص التهاني وأسمى التبريكات إلى عموم المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، ونخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي، وعائلات وذوي الشهداء والمؤنفلين الأبرار، راجين للجميع أياماً عامرة بالأفراح والطمأنينة والمسرّات.

وكلنا أمل أن يهل هذا العيد المبارك ليكون فاتحة خير في إشاعة روح التسامح، ومنطلقاً لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في كوردستان والمنطقة وكل أصقاع الأرض.

أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان