سقوط طائرة A-10 الأميركية في الكويت بعد أن استهدفتها إيران

2026-04-04 08:35

أربيل (كوردستان 24)- أفادت قناة NBC التلفزيونية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بتفاصيل جديدة حول سقوط طائرة الهجوم الأمريكية من طراز A-10 بنيران إيرانية.

موجهةً الأنظار إلى أن الطائرة تمكنت من الوصول إلى المجال الجوي الكويتي قبل أن تتحطم بالكامل ويتناثر حطامها إثر الإصابة، وذلك بعد أن نجح قائدها في القفز منها بالمظلة.

تأتي هذه الأنباء لتدقق في تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز كان قد أشار إلى تحطم الطائرة في مياه الخليج، وهو ما تقاطع مع تأكيدات الجيش الإيراني لاحقاً حول إسقاط الطائرة ومراقبة هبوطها وتحطمها.

ويشير هذا التطور إلى تصعيد ميداني واسع، حيث ذكرت القناة أن إيران نجحت في استهداف أربع قطع جوية أمريكية شملت مقاتلة F-15 وطائرة A-10، بالإضافة إلى ضرب مروحيتين من طراز بلاك هوك.

وتعد طائرة A-10، المعروفة بلقب "الخنزير البري"، من أبرز طائرات الدعم الجوي القريب في الترسانة الأميركية.