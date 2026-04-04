طهران تنفي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية بالرياض

2026-04-04 09:41

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بوقوع هجوم استهدف مقر السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية، الرياض. وفي رد فعل سريع، أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً رسمياً أدان فيه الهجوم، نافياً بشكل قاطع أي صلة للقوات المسلحة الإيرانية بهذا الحادث.

وجاء في بيان الحرس الثوري: "إن هذا الحادث لا علاقة له بالقوات المسلحة الإيرانية بأي شكل من الأشكال"، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى "الاستراتيجية العدائية لإسرائيل في المنطقة، فإن هذا العمل قد نُفذ بالتأكيد من قبلهم".

وأوضح البيان أن أهداف القوات المسلحة الإيرانية "محددة ومعلنة مسبقاً"، مؤكداً أن طهران وجهت في وقت سابق التحذيرات اللازمة لدول الجوار بشأن ما وصفه بـ "التحركات التخريبية للنظام الإسرائيلي" في المنطقة.

كما شدد الحرس الثوري في ختام بيانه على ضرورة توخي دول الشرق الأوسط الحذر واليقظة تجاه "المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية" التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض سلامة المنطقة.