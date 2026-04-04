في ذكرى الإبادة الجماعية للكورد الفيليين.. نيجيرفان بارزاني يدعو بغداد لتعويض المتضررين

2026-04-04 09:38

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين، على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بواجبها في تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً، وإعادة الجنسية والممتلكات المصادرة إليهم تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا.

ووصف رئيس الإقليم حملات التهجير والتغييب القسري التي تعرض لها مئات الآلاف من الكورد الفيليين بأنها "جريمة إبادة جماعية عنصرية" ارتكبها النظام السابق.

مشدداً على أن نضال وتضحيات هذا المكون ستبقى موضع فخر دائماً.

كما دعا إلى جعل هذا الماضي المرير درساً لبناء مستقبل أفضل للعراق قائم على التعايش وقبول الآخر، مؤكداً استمرار الإقليم في بذل كافة الجهود لضمان حقوقهم.

وفيما يأتي نص البيان:

نحيي اليوم الذكرى الأليمة السادسة والأربعين لسلسلة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والتغييب ضد الأخوات والإخوة الكورد الفيليين. المظلومون الذين تعرضوا للإعدام والقتل والاعتقال والتغييب القسري والتهجير، وتم تجريدهم من جنسيتهم ومصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم، في إطار حملة وحشية شنها النظام العراقي آنذاك ضدهم لمجرد كونهم كورداً دافعوا عن هويتهم وعن الحقوق المشروعة لشعبهم.

كان تهجير مئات الآلاف من الكورد الفيليين إلى خارج الحدود وتغييب عشرات آلاف آخرين منهم، عملية إبادة جماعية عنصرية ارتكبها البعث الذي ورّث العراق تاريخاً أسود وماضياً مريراً متخماً بالأخطاء. في هذه الذكرى، نجدد التأكيد على وجوب قيام الحكومة الاتحادية العراقية بأداء واجبها، وتعويض الضحايا والمتضررين مادياً ومعنوياً، وإعادة الجنسية والممتلكات والعقارات إليهم، وذلك بموجب قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا التي صنفت تلك الجريمة كجريمة إبادة جماعية.

إن نضال وإخلاص وتضحيات الأخوات والإخوة الكورد الفيليين ستبقى دائماً موضع فخر لشعبنا. ويجب أن يصبح ذلك الماضي المرير درساً وعبرة لنا جميعاً، ونستفيد منه في بناء مستقبل أفضل للعراق على أساس التعايش وقبول الآخر. وسنواصل مساعينا وجهودنا في هذا السبيل، وسنقدم كل ما يلزم من تعاون.

تحية وسلاماً للأرواح الطاهرة للشهداء الكورد الفيليين وجميع شهداء كوردستان. تحية وتقديراً لعوائلهم وذويهم الشامخين.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

4 نيسان 2026