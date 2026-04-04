إيران تُعدم رجلين دينا بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق

2026-04-04 10:42

أربيل (كوردستان 24)- نفذت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، حكم الإعدام برجلين دينا بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة وبارتكاب أعمال عنف تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وفق ما أعلنت السلطات القضائية.

وقال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطات القضائية "شُنق أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان (...) بعد تصديق المحكمة العليا على الحُكم".

ودين الرجلان بمحاولة "التمرد وارتكاب أعمال إرهابية"، و "الانتماء إلى جماعة مجاهدي خلق وارتكاب أعمال تخريب تهدف لإسقاط الجمهورية الإسلامية" بحسب الموقع الذي لم يحدد تاريخ توقيفهما.

وتصنف طهران منظمة مجاهدي خلق المعارضة التي كانت شريكة في الثورة الإسلامية عام 1979، منظمة "إرهابية".

وفي الأيام الماضية، أعدمت إيران أربعة أشخاص بتهمة الانتماء أيضا لمجاهدي خلق، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميا في عدد الإعدامات بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

ونُفذت أحكام إعدام عدة منذ بدء الحرب في الثامن والعشرين من شباط/فبراير الماضي إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.