طهران تتوعد واشنطن: أي تدخل عسكري بري سنكون نحن من يحدد نهايته

2026-04-04 10:57

أربيل (كوردستان24)- حذر مصدر دبلوماسي إيراني رفيع المستوى، الولايات المتحدة الأمريكية من تداعيات أي مغامرة عسكرية برية تستهدف الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن طهران ستكون صاحبة "الكلمة الأخيرة" في تحديد مصير أي مواجهة من هذا النوع.

وفي تصريح صحفي، قال المصدر الدبلوماسي: "إذا بدأ الأمريكيون عملية برية، فسنكون نحن من يضع حداً لها"، في رسالة واضحة تعكس ثقة القيادة الإيرانية في قدرات قواتها المسلحة وجاهزيتها للرد.

تأتي هذه التحذيرات في وقت وصلت فيه التوترات بين طهران وواشنطن إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها بتوجيه "ضربات مؤلمة" لإيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أبقى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في تصريحاته يوم الثلاثاء الماضي، خيار العمليات البرية قائماً كأحد الاحتمالات المطروحة على طاولة "البنتاغون"، مشيراً إلى أن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة.

يُذكر أن المنطقة تشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً منذ 28 فبراير الماضي، عقب إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية مشتركة ضد أهداف إيرانية. وفي المقابل، واصلت طهران ردودها العسكرية عبر استهداف مواقع في إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المنطقة نحو مرحلة ضبابية واضطرابات إقليمية غير مسبوقة.