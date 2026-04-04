قتيل وعشرات الجرحى في ملعب لكرة القدم في ليما

2026-04-04 11:12

أربيل (كوردستان 24)- قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 47 آخرون بجروح الجمعة لأسباب لا تزال مجهولة بملعب في عاصمة البيرو ليما، خلال تجمع لمشجعين قبل مباراة لكرة القدم، بحسب ما أعلن وزير الصحة البيروفي.

وقال الوزير خوان كارلوس فيلاسكو للصحافة "وقع حادث مؤسف في الملعب أُصيب خلاله 47 شخصا (...) وللأسف هناك وفاة"، من دون أن يوضح ما الذي حدث.

ومن بين الجرحى، وبينهم ثلاثة قاصرين، نُقل 39 شخصا إلى المستشفى. وأضاف الوزير أن ثلاثة منهم في "حال حرجة".

وكان قد أُثير في البداية احتمال انهيار مدرج في ملعب أليخاندرو فيلانويفا، إلا أن النادي ورجال الإطفاء نفوا ذلك، وفق ما نقلته فرانس برس.

وبينما أعرب عن أسفه لوفاة أحد المشجعين، أكد نادي أليانسا ليما على منصة "إكس" أن الحادث لم يقع بسبب "سقوط جدران أو عيوب هيكلية في المنشأة الرياضية".

كما أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء للصحافة بأن "هيكل المدرج الجنوبي بدا في حالة جيدة"، وأنه لم يكن هناك "أي جدران منهارة أو عناصر سقطت" على أرض الملعب.

وأعلنت رابطة الدوري البيروفي لكرة القدم أن مباراة الديربي التي تجمع أليانسا ليما بنادي أونيفرسيتاريو، في ملعب آخر في ليما، ستُقام كما هو مقرر يوم السبت عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.