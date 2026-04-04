العراق.. تعذر فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية بسبب "عشوائية" العمليات العسكرية في المنطقة

2026-04-04 11:47

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني، تعذر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطيران في الوقت الراهن، وعزا ذلك إلى كثافة العمليات العسكرية في المنطقة وضرورة حماية أرواح المسافرين.

وفي توضيح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أشار ريكاني إلى أن سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة والدفاع الجوي، تجري تقييماً يومياً شاملاً للأوضاع الأمنية والملاحية، سعياً لإعادة تشغيل مطار واحد أو أكثر فور تسمح الظروف بذلك.

وأوضح ريكاني أن "عشوائية وكثافة العمليات العسكرية" المنطلقة من جهات متعددة وفي أوقات متفاوتة، حالت دون اتخاذ أي خطوة قد تتعارض مع معايير السلامة الدولية أو تضع حياة المسافرين في خطر، مؤكداً أن وضع الأجواء العراقية حالياً لا يمكن مقارنته بأجواء دول الجوار نظراً لطبيعة التحديات الراهنة.

وختم رئيس سلطة الطيران المدني تصريحه بالتأكيد على استمرار عمليات المراقبة والتقييم اليومي، مشدداً على أن السلطات ستبادر بفتح الأجواء فور توفر الحد الأدنى من متطلبات الأمان، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين وتسهيل تنقلهم.

يُذكر أن الأجواء العراقية لا تزال مغلقة أمام الرحلات الجوية منذ أكثر من شهر، على خلفية التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية الأخيرة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لاستئناف حركة الطيران بشكل طبيعي.