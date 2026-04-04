أربع إصابات في البحرين إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراضات جوية

2026-04-04 11:30

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت شظايا ناتجة عن اعتراض مسيّرة إيرانية وتدميرها عن أربع إصابات في البحرين، فيما سقطت شظايا نتيجة اعتراضات جوية على مبنيين في دبي، بينهما مقر شركة أوراكل الأميركية للمعلوماتية، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، تقصف طهران دول الخليج بوتيرة يومية بوابل من الصواريخ والمسيّرات.

وفي البحرين، سجّلت "جراء العدوان الإيراني السافر.. 4 إصابات طفيفة في صفوف المواطنين وتضرر عدد من المنازل بمنطقة سترة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيّرة إيرانية"، وفق ما أفادت وزارة الداخلية في منشور على اكس.

أما في دبي، فقد "تم التعامل مع حادث بسيط ناتج عن سقوط شظايا على واجهة مبنى شركة أوراكل في مدينة دبي للإنترنت، نتيجة اعتراض جوي ناجح، بدون تسجيل إصابات"، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وهدّد الحرس الثوري الإيراني هذا الأسبوع باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية في المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي عن حادث آخر "ناتج عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي ناجح على واجهة أحد المباني في منطقة المارينا، بدون وقوع حريق أو تسجيل أي إصابات".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية