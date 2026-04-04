ثمانية قتلى في زلزال في أفغانستان

2026-04-04 13:00

أربيل (كوردستان 24)- قُتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة في منطقة كابول إثر هزّة أرضية ضربت عدّة مناطق في أفغانستان مساء الجمعة، على ما أفادت وزارة الصحة السبت.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوّته 5,8 درجات عند الساعة 20,42 بالتوقيت المحلي (16,12 بتوقيت غرينيتش) في شمال شرق أفغانستان على عمق 186,4 كيلومترا، بحسب المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية (USGS).

وقد حدّد المعهد مركز الزلزال على بعد 35 كيلومترا من جنوب جرم في ولاية بدخشان، لكن الهزّة ضربت مناطق عدّة في أفغانستان، بما فيها العاصمة كابول، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية شرفات زمان في رسالة موجّهة للإعلام "في منطقة كوسفندري في كابول، قُتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة بسبب الزلزال. ولم ينج سوى طفل في عامه الثاني تقريبا".

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الصبيّ الصغير تعرّض لإصابات، وفق ما نقلته فرانس برس.

غالبا ما تشهد أفغانستان زلازل خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش القريبة من نقطة تلاقي الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي آب/أغسطس 2025، وقع زلزال بقوّة 6 درجات في كنر ولغمان وننكرهار أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة حوالى أربعة آلاف، وفق السلطات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أودى زلزال بقوّة 6,3 درجات بحياة 27 شخصا على الأقلّ في شمال البلد.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وكان ذاك أقوى زلزال يضرب البلاد منذ أكثر من ربع قرن، وأدى إلى تدمير نحو 300 مدرسة ومركز تعليمي.

وعقب عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، تقلصت المساعدات الدولية لأفغانستان بشكل كبير، ما قوّض قدرة البلد المحدودة أصلا على التعامل مع الكوارث.

ويصعّب نقص البنى التحتية وشبكات الاتصالات في المناطق الجبلية عمليات الإنقاذ.