عراقجي: لم نرفض التفاوض في إسلام آباد ونشترط إنهاء الحرب المفروضة بضمانات

2026-04-04 14:17

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران لم ترفض في أي وقت التوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء مفاوضات، مؤكداً أن شرط بلاده الأساسي هو الوقف النهائي والشامل للحرب التي وصفها بـ "المفروضة" على إيران.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، كتب عراقجي: "نعرب عن تقديرنا البالغ لجهود باكستان، ولم نرفض الذهاب إلى إسلام آباد للتفاوض، لكن ما يثير قلقنا هو الشروط المتعلقة بإنهاء هذه الحرب غير القانونية التي فُرضت علينا".

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني وسائل الإعلام الأمريكية بتعمد "تشويه" الموقف الإيراني الرسمي فيما يتعلق بمسار المفاوضات الجارية.

تأتي هذه التصريحات رداً على ما يبدو على خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألقاه يوم الثلاثاء الماضي واستمر نحو 20 دقيقة، حيث ادعى ترامب أن الحرب ضد إيران أدت إلى "دمار عسكري واقتصادي واسع" في البلاد، وزعم القضاء على برنامجها النووي، مؤكداً استمرار واشنطن في عملياتها حتى تحقيق كامل أهدافها.