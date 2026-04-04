"الحج والعمرة" في الإقليم: صدور تأشيرات جميع الحجاج لهذا العام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان أن جميع معاملات الحجاج لهذا العام تسير بشكل طبيعي بفضل الدعم المستمر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مؤكدةً صدور تأشيرات الدخول (الفيزا) لجميع الحجاج.

وفي بيان صدر اليوم السبت، 4 نيسان 2026، كشف المتحدث باسم المديرية، كاروان ستوني، أن حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قدمت دعماً كبيراً لعملية الحج هذا العام، مما أسهم في إنجاز الإجراءات بدقة وانسيابية عالية حتى الآن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستعدادات لرحلة الحج في إقليم كوردستان والعراق والسعودية مستمرة وفق الخطط الموضوعة، مؤكداً عدم وجود أي توقف في العمليات رغم التوترات التي تشهدها المنطقة.

وبخصوص تأشيرات الحجاج، قال ستوني: "لقد صدرت الآن تأشيرات جميع حجاج إقليم كوردستان، ولن يواجهوا أي مشكلات مع انطلاق الموسم."

وأضاف أنه من المقرر تفعيل تأشيرات الحج رسمياً في 18 نيسان 2026، وهو الموعد الذي يبدأ فيه موسم الحج لجميع دول العالم.

وفيما يتعلق بالإجراءات البديلة، أوضح ستوني أنه في حال استمرار الأوضاع الأمنية والحروب في المنطقة، فمن المحتمل جداً تحويل رحلات الحجاج من المسار الجوي إلى المسار البري، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم ووزارة الأوقاف ستتخذان القرار النهائي بشأن آلية نقل الحجاج بناءً على المستجدات