الهند تشتري النفط من إيران لأول مرة منذ سنوات

2026-04-04 21:01

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية، يوم السبت، أن الهند اشترت النفط من إيران لأول مرة منذ سنوات، في ظل استمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي تُزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويُعدّ بيان الوزارة اعترافًا رسميًا نادرًا بأن الهند تستورد النفط من إيران، بعد سبع سنوات من الامتناع عن ذلك بسبب العقوبات الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أن الهند اشترت أيضًا 44 ألف طن متري من غاز البترول المسال من إيران، ويجري تفريغها في ميناء مانغالور.

ونظرًا لأن الهند تستورد معظم وقودها، بما في ذلك نحو 85% من غاز البترول المسال، من الشرق الأوسط، فقد تضررت بشدة جراء إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز ردًا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

ويأتي هذا الاعتراف بأن الهند تشتري الوقود الإيراني بعد أن منحت إدارة ترامب ترخيصاً مؤقتاً الشهر الماضي لإيران لبيع 140 مليون برميل من النفط الخام الموجود في البحر، في محاولة لتخفيف الضغط على الأسواق.