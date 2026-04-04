كمال محمد: بحلول منتصف هذا العام ستتمتع كوردستان بأكملها بالكهرباء على مدار 24 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- صرح وزير الكهرباء في إقليم كوردستان بأن نسبة توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة في الإقليم وصلت إلى 85%، ومن المقرر أن تصل إلى 100% بحلول منتصف العام الحالي. كما أعلن عن تغييرات إدارية في مديرية كهرباء دهوك، مشيراً إلى أن العجز في غاز الطبخ المنزلي يعود إلى توقف العمل في حقل "كورمور" بسبب الأوضاع الحربية والتوترات التي تشهدها المنطقة.

كشف وزير الكهرباء، كمال محمد، اليوم السبت الموافق 4 نيسان 2026، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة دهوك، أن "أكثر من 85% من مواطني الإقليم يتمتعون حالياً بكهرباء مستمرة على مدار الساعة. وخطتنا تهدف إلى رفع هذه النسبة لتشمل كافة مناطق كوردستان بنسبة 100% بحلول منتصف العام الحالي".

وفي سياق آخر، أعلن الوزير صدور قرار بإعفاء شاكر محمود من منصب مدير عام كهرباء دهوك، وتكليف المهندس حازم حمايل بمهام المنصب بالوكالة. وتأتي هذه الخطوة الإدارية في إطار متابعة الوزارة الدقيقة لأداء المديريات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وبخصوص المشكلات والاحتجاجات التي شهدتها محافظة دهوك مؤخراً، أكد الوزير إجراء متابعة دقيقة لتشخيص الأخطاء ومعالجتها، موضحاً أن هذه المشكلات انحصرت في دهوك فقط ولم تُسجل في أي مناطق أخرى بالإقليم. كما طمأن المواطنين بأن تعرفة الكهرباء موحدة في جميع أنحاء الإقليم، مشيراً إلى أن نظام "الوصل الإلكتروني" (E-Posula) قد قدم تسهيلات كبيرة للمشتركين في عملية تسديد الأجور.

كما تطرق وزير الكهرباء إلى ملف الغاز المنزلي وأزمة نقصه في الأسواق، مبيناً أن هذا العجز ناتج عن توقف عمليات شركات الغاز في حقل "كورمور" لتأثرها بالظروف الحربية والاضطرابات الإقليمية.

وأشار أخيراً إلى أن الحكومة تنسق بشكل مستمر مع إدارات المحافظات والقائمقاميات لتجاوز هذه الأزمة، مع العمل على تفعيل المولدات الأهلية في المناطق التي تستدعي الحاجة لذلك.