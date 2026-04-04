بأمر من مسرور بارزاني.. إرسال القافلة الخامسة من المصابين بالثلاسيميا إلى الخارج

2026-04-04 23:00

أربيل (كوردستان 24)- بناءً على توجيهات مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، بدأت وزارة الصحة مرحلة أخرى من مشروعها الإنساني لعلاج المصابين بالثلاسيميا، حيث تم إرسال القافلة الخامسة من المرضى إلى خارج البلاد.

يوم السبت، 4 نيسان 2026، أعلنت وزارة الصحة أن القافلة الخامسة تضم 28 مواطناً، يتألفون من المرضى والمتبرعين ومرافقيهم. وقد تم إرسال هذه المجموعة بعد استكمال كافة الفحوصات الطبية والإجراءات العلمية إلى عدة مستشفيات معتمدة دولياً (JCI) لغرض إجراء عمليات "زراعة نخاع العظم".

وتتحمل حكومة إقليم كوردستان كافة تكاليف هذه الرحلة العلاجية، والتي تشمل نفقات السفر، الإقامة، الفحوصات، والعمليات الجراحية. ويأتي ذلك ضمن إطار ميزانية خاصة تبلغ قيمتها حوالي 11 مليار دينار، خُصصت لإرسال 140 مصاباً بالثلاسيميا، بغض النظر عما إذا كان للمريض متبرع من أقاربه أو سيتم تأمين متبرع له في الخارج.

وفي رسالة له، أعرب وزير الصحة "سامان برزنجي" عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة لدعمه المستمر للقطاع الصحي، معلناً أنه تم حتى الآن إرسال 220 مواطناً للخارج لتلقي هذا النوع من العلاج.

وأشار الوزير أيضاً إلى أنه سيتم تسيير القافلة السادسة في الأيام القادمة، كما زفَّ بشرى عودة عدد من المرضى السابقين إلى عائلاتهم بعد تماثلهم للشفاء وقضاء 100 يوم من العلاج الناجح.

تأتي هذه الخطوة من جانب حكومة إقليم كوردستان كجزء من البرنامج الخدمي للتشكيلة الوزارية التاسعة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير أحدث العلاجات الطبية للمرضى الذين لا تتوفر الأجهزة والتقنيات اللازمة لعلاجهم داخل الإقليم.