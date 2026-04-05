استهداف حقل "البزركان" النفطي بمحافظة ميسان بمسيرات مجهولة دون وقوع إصابات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة نفط ميسان، اليوم السبت 4 نيسان 2026، عن تعرض مخازن تابعة لها في حقل "البزركان" النفطي لهجوم نفذته طائرات مسيرة مجهولة الهوية، مؤكدة أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي ضحايا.

تفاصيل الهجوم والخسائر

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النفط، في بيان رسمي، أن القصف استهدف مستودعات داخل الحقل النفطي، إلا أن التقارير الأولية أكدت عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين صفوف موظفي الشركة أو الكوادر الفنية العاملة في الموقع.

نداء للحيطة والحذر

وعلى خلفية هذا التصعيد، وجهت شركة نفط ميسان نداءً إلى كافة العاملين من "ملاكات الجهد الوطني"، دعتهم فيه إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الصارم بتعليمات السلامة المهنية في مواقع العمل، وذلك في ظل التحديات الأمنية والظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه المنشآت الحيوية ومفاصل الطاقة ضغوطاً أمنية متزايدة، مما يستدعي رفع مستويات اليقظة لتأمين استمرارية العمل في القطاع النفطي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.