الكهرباء العراقية تعلن توقّف الغاز الإيراني بالكامل عن جنوبي البلاد وانحساره في الوسط

2026-04-04 15:36

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن حزمة إجراءات عاجلة لسد النقص الحاصل في تجهيز الطاقة، إثر التوقف التام لإمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية وانخفاضها الحاد في المنطقة الوسطى لتصل إلى 5 ملايين متر مكعب فقط.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن الوزارة تعمل بالتنسيق العالي مع وزارة النفط لتوفير "الگازويل" كوقود بديل لتشغيل الوحدات التوليدية المتأثرة.

مشيراً إلى أن نسب التجهيز تفاوتت بين المحافظات بناءً على حجم التأثر بنقص الغاز، مع التركيز حالياً على تشغيل المحطات الاستراتيجية في بغداد وديالى والمناطق الحيوية وفق الإمكانات المتاحة.

وعزا موسى تراجع "الغاز الوطني" من 1100 إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي إلى انخفاض إنتاج النفط وصادراته، وفق ما نقلته وكالة (واع) الرسمية.

مبيناً أن اعتدال الطقس ساهم في السيطرة على الأحمال حتى الآن.

وأعرب عن تفاؤله بمعاودة ضخ الغاز قريباً، خاصة مع توجه وزارة النفط لزيادة التصدير عبر المنافذ البرية والحوضيات.

وعن الاستعدادات لموسم الصيف، كشف موسى عن جهوزية شبه كاملة لمحطات الإنتاج وشبكات النقل.

مؤكداً استمرار العمل في إنشاء منصة الغاز بميناء "خور الزبير" وإنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، لضمان استقرار المنظومة قبل دخول ذروة الأحمال الصيفية.