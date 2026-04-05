إدانات خليجية للاعتداء على سفارة الإمارات بدمشق

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الكويت والبحرين وقطر وعمان أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة الإمارات ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق.

وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة الإمارات ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاكٍ صارخٍ لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة، مشددةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأعربت عن دعمها لأمن سوريا واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جهتها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعديا على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.

وجددت تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها، وفق ما نقلته صحيفة العين.

كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.

وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع الإمارات، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ومن جانبها، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات في العاصمة السورية دمشق، وما مثّلته من انتهاكٍ واضحٍ للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها.

وأكدت سلطنة عُمان، في بيانٍ لوزارة الخارجية، رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمسّ أمن وسلامة المقار الدبلوماسية، مشددةً على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.