فيلم كوردي يفوز بجائزة مهرجان الشباب العراقي الدولي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- حقق الفيلم القصير "الموت بين الحياة"، للمخرج رێکار برزان، جائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي العراقي للشباب الذي أقيم في العاصمة بغداد.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24" اليوم الأحد، 5 نيسان 2026، تحدث رێکار برزان عن فوزه بالجائزة في هذا المحفل السينمائي قائلاً: "شارك في المهرجان الذي نظمته نقابة الفنانين العراقيين 100 فيلم، ترشح منها 10 أفلام فقط للمنافسة على الجوائز، ولحسن الحظ تمكن فيلم (الموت بين الحياة) من حصد جائزة أفضل فيلم".

وأضاف برزان: "لدي أربعة أفلام قصيرة من تأليفي وإخراجي، وقد شارك كل منها في العديد من المهرجانات والأنشطة المحلية والدولية. سأستمر دائماً في أعمالي الفنية، وآمل أن تشارك أفلامي في أغلب المهرجانات السينمائية القادمة".

وحول قصة الفيلم، أوضح المخرج أنها تدور حول شاب تجبره ظروف الحياة وعوائقها على اختيار طريق الهجرة غير الشرعية، حيث لا ينتظر هناك سوى ثلاث نتائج محتملة: النجاة، أو الموت، أو العودة؛ وهذا ما يجعله يختبر المسافة الفاصلة بين الحياة والموت بحثاً عن حياة أفضل وأكثر سعادة.

يُذكر أن فيلم "الموت بين الحياة" شارك حتى الآن في عدة مهرجانات محلية ودولية، وحصد خلال مسيرته العديد من الجوائز المتنوعة.