انطلاق المعرض التشكيلي الثالث للمرأة في حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في مدينة حلبجة، اليوم الأحد، فعاليات المعرض التشكيلي الثالث للمرأة، بمشاركة واسعة من فنانات تشكيليات قدمن لوحات تجسد دور المرأة ومكانتها الإنسانية والمجتمعية، تحت شعار "الحياة بدون امرأة لوحة بلا ألوان".

وقالت المشرفة على المعرض، مهربان سلام، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن الشعار المختار يمثل الجوهر الفكري والرسالة العميقة للحدث، مشبهة غياب المؤثر النسائي في المجتمع باللوحة الفنية الخالية من الألوان التي يطغى عليها البرود والجمود.

مؤكدة أن مشاركة المرأة وحضورها الفاعل يمنحان المجتمع حيويته وروحه الحقيقية.

وتميز المعرض بكسر النمط التقليدي عبر نقل اللوحات المعروضة من القاعات الفنية المغلقة إلى فضاءات الطبيعة والمساحات الخضراء المفتوحة.

وأوضحت سلام أن هذا الخيار يهدف إلى إضفاء أجواء من الراحة النفسية للمتلقين، وتوسيع قاعدة الجمهور ليشمل العائلات والمارة والشرائح المجتمعية كافة، وعدم حصر الفن التشكيلي في النطاق النخبوي فقط.

وشددت المشرفة على الرمزية المكانية للحدث، مشيرة إلى أن حلبجة، وبالرغم من تاريخها المحمل بالآلام والمآسي، تؤكد اليوم من خلال هذا الكرنفال النسوي قدرتها على تضميد جراحها بالريشة واللون، مرسخة مكانتها الرائدة كمنارة للثقافة والفنون والجمال.

ويشكل المعرض في نسخته الثالثة مساحة تعبيرية حرة للفنانات المشاركات، حيث تحولت اللوحات والألوان المتناسقة إلى أدوات سردية ولغة بصرية تنقل رؤيتهن وقراءتهن العميقة لقضايا الحياة، والوطن، والإنسانية.