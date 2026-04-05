بلهجة شديدة الحدة.. ترامب يتوعد ويأمر: افتحوا ذلك المضيق اللعين فوراً!

أربيل (كوردستان 24)- في تصعيد كلامي غير مسبوق يعكس ذروة التوتر في منطقة الخليج، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شديدة اللهجة ومباشرة بشأن إغلاق مضيق هرمز.

واستخدم ترامب لغة حادة وصريحة، حيث طالب بإنهاء أي إعاقة للملاحة الدولية في المضيق، قائلاً: "افتحوا ذلك المضيق اللعين".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية أمريكية مكثفة، خاصة بعد عمليات الإنقاذ الجريئة التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية لطياريها في العمق الإيراني.

ويرى مراقبون أن استخدام ترامب لهذه المفردات هو "إنذار أخير" يهدف إلى استعادة تدفق إمدادات الطاقة العالمية ومنع خنق الاقتصاد الدولي.

مشيرين إلى أن واشنطن قد تلجأ إلى خيارات عسكرية أوسع إذا استمر إغلاق الممر المائي الأكثر أهمية في العالم.