وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيسين السوري والأوكراني

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى دمشق يوم الأحد، حيث أفادت وسائل إعلام تركية بأنه سيعقد اجتماعاً ثلاثياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السوري أحمد الشرع.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، ستشمل محاور النقاش مشاريع مشتركة لإعادة إعمار سوريا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، مثل دمج شمال شرق سوريا في الحكومة المركزية، وتأثير النزاعات المجاورة في إيران ولبنان.

وكانت آخر زيارة قام بها فيدان إلى سوريا في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، برفقة وزير الدفاع يشار غولر ورئيس المخابرات الوطنية إبراهيم قالن.



