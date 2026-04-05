شلالات "چلكا المزورية" في دهوك.. عودة الروح لجنان كوردستان بعد 9 سنوات من العطش

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)-في مشهدٍ يحاكي قطعة من جنان الأرض، استعادت منطقة "سهل الزاب" في محافظة دهوك بريقها الطبيعي، حيث عادت شلالات قرية "چلكا المزورية" للتدفق بغزارة بعد غياب دام أكثر من تسع سنوات، نتيجة موجات الجفاف التي ضربت المنطقة وأدت لنضوب الينابيع.

"انفجار الينابيع" بعد عقد من الانتظار

يصف سكان القرية هذا العام بـ"عام البركة"؛ فبفضل الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليم كوردستان، تفجرت الينابيع من جديد. ويقول إبراهيم علي، أحد سكان القرية، في حديث لـ كوردستان24: "بعد تسع سنوات من الجفاف، وبفضل الله وأمطار هذا العام، انفجرت الينابيع وارتفع منسوب المياه؛ ها أنا أقف اليوم أمام الشلال أراقب هذا التدفق الغزير الذي انتظرناه طويلاً".

هوية سياحية فريدة

تتميز قرية "چلكا" بتضاريسها الجبلية التي تمنحها لوحة فنية نادرة، حيث تحتضن ثلاثة شلالات رئيسية. يوضح طه سيدو، أحد وجهاء القرية، تفاصيل هذه المعالم قائلاً: "لدينا شلال (سيلا جينكي) الذي يقع في المقدمة، وفوقه يتربع شلال (كوزمدينكي) الأكثر علواً وشاهقة، ورغم وعورة الطريق المؤدي إلى الأخير، إلا أن هناك مسالك تمكن الزوار من الوصول إليه والاستمتاع بجماله".

مطالب بتحويل "الوفرة" إلى مشاريع مستدامة

ومع عودة المياه، تبرز الحاجة الملحّة لاستغلال هذه الثروة الطبيعية بشكل أمثل. مختار قرية "چلكا المزورية"، عبد الرحيم إبراهيم، وجه نداءً عبر كوردستان24 إلى الجهات المعنية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمنطقة.

وقال المختار: "يؤلمني ضياع هذه المياه دون جدوى، فبالإمكان استغلالها زراعياً وسياحياً؛ لذا أطالب حكومتنا بإنشاء سد صغير أو بركة مائية تجمع هذه المياه، مما سيساهم في تجميل المنطقة ودعم المزارعين بشكل مباشر"، كما دعا المواطنين والسياح لزيارة القرية والاستمتاع بمشاهد الشلالات الخلابة.

العمادية.. نصيب الأسد من "خيرات السماء"

لم تكن "چلكا" وحدها المستفيدة؛ فقد أحيت أمطار هذا العام الينابيع التي جفت لسنوات في معظم قرى محافظة دهوك. وكان لقضاء (العمادية) نصيب الأسد من هذه الخيرات، حيث تدفقت المياه من القمم والجبال الشاهقة، مما يبشر بموسم سياحي وزراعي واعد يعيد لريف دهوك مكانته كوجهة أولى لعشاق الطبيعة في إقليم كوردستان والعراق.



تقرير : جكدار جمال - دهوك - كوردستان24