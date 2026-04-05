إيران تُعلن أنها لن تُعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد دفع تعويضات الحرب.

أربيل (كوردستان 24)- ردّ مسؤول إيراني رفيع المستوى على الإنذار الأخير الذي وجّهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إن مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط، لن يُعاد فتحه إلا بعد "التعويض الكامل" عن الأضرار المالية الناجمة عن الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى إيران، محذراً من عمل عسكري قاسٍ في حال فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق أو إعادة فتح الممر المائي الحيوي.

ورداً على ذلك، قال مهدي طباطبائي، نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لشؤون الاتصالات، إن الرئيس الأمريكي لجأ إلى استخدام الألفاظ النابية "بدافع اليأس والغضب الشديدين".

واتهم ترامب بإشعال "حرب شاملة في المنطقة".

نشر طباطبائي على موقع X: "لن يُعاد فتح مضيق هرمز إلا بعد أن يتم، بموجب نظام قانوني جديد، التعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة من جزء من عائدات رسوم العبور".

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا سابقًا بأنهم سيواصلون فرض رسوم على المرور الآمن لبعض ناقلات النفط عبر المضيق، وهو اقتراح لاقى معارضة شديدة من الحكومات وخبراء صناعة الشحن.

وفي غضون ذلك، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن رسالة ترامب تُعد تهديدًا صريحًا "بتدمير البنية التحتية الأساسية لبقاء المدنيين في إيران".

وأضافت البعثة في بيان لها: "يقع على عاتق المجتمع الدولي وجميع الدول التزامات قانونية لمنع مثل هذه الأعمال الوحشية التي تُصنف كجرائم حرب. يجب عليهم التحرك الآن، فغدًا سيكون متأخرًا جدًا".



