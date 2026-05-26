توقعات بتوافد مئات آلاف السياح إلى إقليم كوردستان خلال أيام العيد

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب أيام العيد، أعلنت المديريات العامة للسياحة في مختلف المحافظات والإدارات المستقلة بإقليم كوردستان، عن وضع خطط متكاملة واستعدادات واسعة النطاق لاستقبال موجات بشرية هائلة من السياح. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العاصمة أربيل وحدها استقطبت نحو مليون زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مع توقعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة خلال عطلة العيد.

أربيل.. أكثر من 860 ألف سائح في 4 أشهر

واليوم الثلاثاء 26 مايو/أيار 2026، كشف المتحدث باسم المديرية العامة لسياحة أربيل، نريمان فاضل، في تصريح خاص لـالموقع الرسمي لـ "كوردستان 24"، عن أحدث الأرقام قائلاً: "وفقاً للإحصاءات المتوفرة لدينا، زار 861 ألفاً و501 سائح حدود محافظة أربيل حتى نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي".

وأشار فاضل إلى تفاصيل خطة العيد؛ حيث جرى نشر الفرق الميدانية التابعة للمديرية عند كافة المداخل والمنافذ ونقاط التفتيش (السيطرات) للترحيب بالوافدين، بالتزامن مع مواصلة اللجان الرقابية جولاتها التفتيشية على الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية لضمان جودة الخدمات ومعالجة أي طارئ فوراً. وأضاف: "رغم صعوبة التنبؤ برقم محدد، إلا أننا استكملنا كافة الاستعدادات والترتيبات لتهيئة الظروف لاستقبال أعداد غفيرة من السياح المتوقع توافدهم".

دهوك.. توظيف التكنولوجيا والتركيز على حماية البيئة

في محافظة دهوك، اتخذت الاستعدادات طابعاً مختلفاً ومتميزاً؛ حيث صرح المتحدث باسم سياحة دهوك، شمال جعفر، لـ "كوردستان 24"، بأن المحافظة تضم 750 مرفقاً سياحياً بطاقة استيعابية تتسع لإيواء ما بين 15 إلى 17 ألف زائر في الليلة الواحدة، إلى جانب توفر ما بين 200 إلى 250 موقعاً سياحياً طبيعياً خلاباً.

وأوضح جعفر أن المديرية تضع خططاً وبرامج خاصة لكل عطلة ومناسبة؛ وتتضمن خطة هذا العيد توزيع الخرائط والأدلة الإرشادية السياحية على الشركات والوافدين، ونشر بطاقات خاصة مجهزة برمز الاستجابة السريعة (QR Code) وأرقام التواصل المباشر لتسهيل تقديم الشكاوى والاستفسارات. كما ستكثف اللجان جولاتها الرقابية بالتنسيق مع رابطة الفنادق والمطاعم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

أما المحور الجوهري لخطة هذا العام، فهو التركيز على حماية البيئة وصون الطبيعة بناءً على التوجيهات المباشرة لرئيس حكومة إقليم كوردستان. وفي هذا الصدد، أشار جعفر إلى تشكيل لجنة بيئية خاصة نفذت عدة أنشطة إعلامية وإرشادية، شملت تصميم ملصقات وتوزيعها، والنشر المستمر للتوجيهات والتعليمات البيئية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمديرية.

سوران.. مهرجانات فنية واحتفالات في الجبال والمنتجعات

وأكملت إدارة سوران المستقلة، الشهيرة بطبيعتها الجبلية ومناخها المعتدل، استعداداتها للموسم؛ حيث كشف المتحدث باسم سياحة سوران، كمال خوداد، في تصريح لـ "كوردستان 24"، عن تنظيم فعاليات ومهرجانات فنية وحفلات موسيقية وغنائية للسياح في مواقع سياحية استراتيجية هامة مثل جبل كورك، وشنكلبانة، وبرژي.

وبشأن الجانب الأمني، قال خوداد: "رغم وجود نوع من القلق الطفيف الناجم عن تهديدات الطائرات المسيرة (الدرونات) في المنطقة، إلا أن هذا الأمر لم يثنِ السياح عن التوافد بفضل الأجواء الطبيعية الملائمة والتأمين العالي للمنطقة". ولفت إلى أن منفذ "حاج عمران" الحدودي يشهد حركة مزدحمة ونشطة للغاية، مبيناً أن الإحصاءات الختامية للوافدين ستعلن رسمياً عقب انتهاء العطلة.

حلبجة.. توقعات باستقبال أكثر من 100 ألف سائح

وتسود أجواء من التفاؤل الكبير في محافظة حلبجة؛ حيث صرح مدير سياحة حلبجة، شيا قاسم، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "بسبب العطلة المدرسية والهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، تكتسي الطبيعة هنا بحلة خضراء ساحرة وخلابة، لذا نتوقع استقبال وتوافد أكثر من 100 ألف سائح خلال أيام العيد".

وبيّن قاسم أنه جرى نشر فرق الإحصاء والمتابعة في كافة المواقع والمرافق السياحية بحدود المحافظة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب مجموعة من الشبان والشابات المتقنين للغات مختلفة لإرشاد السياح ومساعدتهم، مؤكداً أنه سيشرف بنفسه ميدانياً على سير العمليات وتنسيقها.

وبشأن أمن وسلامة الوافدين، أكد مدير السياحة أن المرافق والمنتجعات جاهزة بنسبة 100%، وسط تنسيق عالي المستوى وتام بين الشرطة السياحية، والدفاع المدني، وشرطة المرور، مطمئناً السياح بأن الوضع الأمني مستقر وممتاز للغاية، لافتاً إلى أن حوادث الغرق سجلت أدنى مستوياتها التاريخية في المحافظة بفضل الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وبشكل عام، تبدو كافة محافظات وإدارات إقليم كوردستان في حالة تأهب واستعداد تام لتأمين موسم عيد هادئ وممتع ومميز للسياح، وسط تطلعات كبيرة بأن يشكل القطاع السياحي في هذا الموسم رافداً اقتصادياً قوياً ومحركاً للتنمية في عموم الإقليم.