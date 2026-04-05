قاليباف يحذر واشنطن من "جحيم" ينتظرها بسبب تبعيتها لنتنياهو

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحذيراً شديد اللهجة إلى الإدارة الأمريكية، معتبراً أن سياساتها الحالية في الشرق الأوسط تقود الولايات المتحدة والمنطقة نحو كارثة محققة.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال قاليباف إن "التحركات المتهورة" التي تنتهجها واشنطن "تجر الولايات المتحدة إلى جحيم حقيقي لكل عائلة أمريكية".

وأضاف المسؤول الإيراني البارز أن المنطقة بأكملها تتجه نحو "الاحتراق" بسبب ما وصفه بإصرار الإدارة الأمريكية على "اتباع أوامر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

واختتم قاليباف تغريدته برسالة حازمة قال فيها: "لا تخطئوا؛ لن تحققوا أي مكاسب من خلال جرائم الحرب"، في إشارة واضحة إلى العمليات العسكرية المستمرة والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في التوترات الراهنة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق، وسط مخاوف دولية من اندلاع مواجهة إقليمية شاملة.