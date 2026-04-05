من قطر.. رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من تداعيات اندلاع حرب مع إيران

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- خلال زيارتها لقطر نهاية هذا الأسبوع، حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن الحرب مع إيران ستؤثر سلبًا على إيطاليا، لا سيما فيما يتعلق بالوقود.

وقالت ميلوني: "إذا انخفض الإنتاج أو النقل أو حتى توقف (في منطقة الخليج)، سيرتفع السعر على الجميع، وإذا تفاقم الوضع، فقد لا نحصل على كل الطاقة التي نحتاجها في إيطاليا".

وأضافت ميلوني: "ضعوا في اعتباركم أن قطر وحدها، التي نتواجد فيها، تغطي 10% من احتياجات إيطاليا من الغاز، وبشكل عام، تضمن منطقة الخليج لبلادنا حوالي 15% من إجمالي احتياجاتها من النفط". وتابعت: "ولهذا السبب أنا هنا لأتحدث مع قادة تربطنا بهم علاقات استراتيجية واقتصادية وطاقية متينة".

تأتي تصريحات ميلوني بعد أن أصدرت شركة "إير بي بي إيطاليا"، وهي مورد رئيسي لوقود الطائرات في إيطاليا، إشعارًا يحذر من نقص الوقود في أربعة مطارات إيطالية خلال الفترة من 2 إلى 9 نیسان/ أبريل.

وجاء في الإشعار: "يُطلب من الطيارين حساب كمية الوقود الكافية من المطارات السابقة لرحلاتهم القادمة".

مع ذلك، صرّح رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالية، بييرلويجي دي بالما، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن النقص ناتج عن حركة السفر الكثيفة خلال عطلة عيد الفصح، وليس بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد مرتبطة بالحرب.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة