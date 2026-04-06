نتنياهو يهنئ ترامب بنجاح عملية إنقاذ طيار أمريكي داخل الأراضي الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن إجرائه اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه خلاله بنجاح عملية عسكرية خاصة أسفرت عن إنقاذ طيار أمريكي من قلب الأراضي الإيرانية.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب نتنياهو اليوم الاثنين، 6 نيسان 2026، فقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"القرار الشجاع" الذي اتخذه الرئيس ترامب، وبالاحترافية العالية في تنفيذ العملية التي استهدفت تحرير الطيار بعد إسقاط طائرته فوق الأراضي الإيرانية.

وأشار نتنياهو إلى أن الرئيس ترامب أعرب خلال الاتصال عن شكره وتقديره العميق للدعم والمساعدة التي قدمتها إسرائيل، والتي ساهمت بشكل فعال في إنجاح هذه المهمة المعقدة.

وقال نتنياهو في تصريح له: "أشعر بفخر كبير لأن تعاوننا، سواء في ميدان المعركة أو خلف الكواليس، قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة. كما أعتز بقدرة إسرائيل على المساهمة في إنقاذ حياة مقاتل أمريكي شجاع".

تأتي هذه التطورات في ظل وصول التنسيق العسكري والاستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب إلى ذروته، تزامناً مع حالة التوتر الأمني والعسكري الشديد التي تخيم على منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.