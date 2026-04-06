صحيفة عبرية: 15 مليار دولار تكلفة حرب إسرائيل ضد إيران وحزب الله خلال 6 أسابيع فقط

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن أرقام صادمة تتعلق بتكلفة المواجهة العسكرية التي تخوضها إسرائيل ضد إيران وحزب الله اللبناني، مؤكدة أن الفاتورة المالية وصلت إلى نحو 15 مليار دولار خلال الأسابيع الستة الماضية، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بشكل حاد في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "كالكاليست" العبرية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، أن ميزانية الدولة تكبدت حتى الآن 47 مليار شيكل (نحو 15 مليار دولار) لتغطية نفقات الحرب. وفي سياق متصل، طالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية بتخصيص 39 مليار شيكل إضافية (حوالي 12.4 مليار دولار) لمواجهة المتطلبات العسكرية المتزايدة، لا سيما مع المؤشرات التي تؤكد أن أمد الحرب قد يطول.

وبحسب التقرير، لم تقتصر الأضرار على الجانب العسكري، بل طالت القطاع المدني بشكل مباشر وكبير، حيث تم تسجيل المعطيات التالية:

تقديم أكثر من 26 ألف طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن الرشقات الصاروخية، بقيمة تقدر ما بين 320 إلى 450 مليون دولار.

تخصيص مبالغ تتراوح بين 2.1 و 2.3 مليار دولار كتعويضات للشركات والعمال الذين توقفت أعمالهم بسبب الصراع.

إنفاق نحو 160 مليون دولار كرواتب للعمال والموظفين الذين أُجبروا على الخروج في إجازات بدون راتب.

تعود جذور هذه المواجهة الإقليمية إلى 28 شباط الماضي، حين بدأت بهجوم مشترك (إسرائيلي – أمريكي) استهدف الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى. وتوسعت رقعة الصراع لتشمل الجبهة اللبنانية في 2 آذار، بعد أن شن حزب الله هجمات واسعة على قواعد عسكرية إسرائيلية، رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والضربات الإسرائيلية المتواصلة.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن ضغوطاً داخلية هائلة لتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد من "انهيار وشيك" تحت وطأة التكاليف الخيالية لهذه الحرب الإقليمية التي استنزفت موارد الدولة بشكل غير مسبوق.