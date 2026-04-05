وزير الصحة: تقديم تسهيلات كاملة لاستيراد المواد الغذائية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، أن الحكومة لديها خطة دقيقة لملء مستودعات المواد الغذائية، وستقدم تسهيلات كاملة للتجار.

صرح وزير الصحة، سامان برزنجي، لموقع "كوردستان 24" اليوم الأحد، 5 نيسان 2026، قائلاً: "بهدف مواجهة التحديات الراهنة والاستعداد بشكل أكبر لتوفير وتخزين وتأمين أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والمشروبات، ومناقشة الوضع التجاري في قطاع الصحة الغذائية، سيتم تقديم تسهيلات كاملة للتجار".

وأضاف وزير الصحة: "من أجل ملء المستودعات بكميات جيدة وضمان عدم مواجهة أي مشاكل كإجراء استباقي، سيتم تقديم تسهيلات كاملة لجميع أنواع تراخيص استيراد الأغذية والمشروبات، خاصة لتجاوز أي عقبات قد تبرز في ظل الظروف الراهنة".

كما أكد وزير الصحة أن حكومة الإقليم ستعمل بكل الوسائل على تقديم التسهيلات للمواطنين لضمان عدم تعرضهم لأزمات أو مشاكل كبيرة في ظل هذه الأوضاع.



