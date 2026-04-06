رويترز: خطة من مرحلتين لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط على طاولة واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان24)- نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وإيران تسلمتا مسودة خطة اتفاق تتألف من مرحلتين، تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية وتخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المصدر أن الخطة المطروحة ترتكز في مرحلتها الأولى على إرساء وقف فوري لإطلاق النار، يمهد الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن إبرام اتفاق نهائي وشامل بين الأطراف المعنية. وشدد المصدر على حساسية عنصر الوقت، مشيراً إلى أن الخطة تتطلب الموافقة عليها وحسم الموقف بشأنها خلال اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته عن حراك دبلوماسي مكثف لدعم هذه الجهود؛ حيث دخلت إسلام آباد على خط التهدئة. وأجرى قائد الجيش الباكستاني سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة ومكثفة مع أطراف فاعلة ومؤثرة في الأزمة.

وشملت المباحثات الهاتفية الباكستانية كلاً من نائبة الرئيس الأمريكي، والمسؤول الأمريكي ويتكوف، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مسعى يبدو أنه يهدف إلى تقريب وجهات النظر ودفع الأطراف نحو الموافقة على خطة التسوية المقترحة لإنهاء حالة التصعيد الإقليمي.