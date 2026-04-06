"أرتيميس 2" تدخل المدار القمري.. طاقم المهمة يستعد لبلوغ أبعد نقطة في تاريخ البشرية

أربيل (كوردستان24)- دخلت مهمة "أرتيميس 2" (Artemis II) التاريخية مرحلتها الأكثر حرجاً وحسماً اليوم الاثنين، مع وصول طاقمها المكون من أربعة رواد فضاء إلى منطقة التكافؤ الجاذبي، حيث بدأت جاذبية القمر تفرض سيطرتها على مركبة "أوريون" الفضائية، متجاوزةً بذلك قوة سحب جاذبية الأرض.

ومع اندفاع المركبة للدوران حول الجانب البعيد من القمر، يستعد الطاقم لكسر الرقم القياسي العالمي لأبعد مسافة يبلغها البشر عن كوكب الأرض على الإطلاق. وتعد هذه اللحظة ذروة الرحلة التي تهدف إلى اختبار قدرة البشر على البقاء والملاحة في أعماق الفضاء تمهيداً لعودة الهبوط على السطح.

ويضم الطاقم نخبة من رواد الفضاء الذين خضعوا لتدريبات مكثفة تجاوزت العامين، وهم: القائد ريد وايزمان، والطيار فيكتور غلوفر، والأخصائية كريستينا كوك (من وكالة ناسا)، بالإضافة إلى رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن.

خلال عملية الدوران التي ستستمر لعدة ساعات، سيتعين على الرواد القيام بمهام علمية وتوثيقية دقيقة؛ إذ سيتخلون عن الاعتماد الكلي على الحواسيب لمراقبة سطح القمر وتضاريسه بالعين المجردة وباستخدام كاميرات عالية الدقة، لجمع بيانات بصرية لا يمكن للمجسات الآلية تعويضها، خاصة فيما يتعلق بمواقع الهبوط المحتملة للمهمات المستقبلية.

تعتبر هذه المهمة الرحلة المأهولة الأولى ضمن برنامج "أرتيميس" التابع لوكالة "ناسا"، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ نهاية برنامج "أبولو" في عام 1972. بخلاف "أرتيميس 1" التي كانت رحلة تجريبية غير مأهولة، تمثل "أرتيميس 2" الاختبار الحقيقي لنظم دعم الحياة داخل مركبة "أوريون".

الإطلاق العظيم: انطلقت المهمة على متن صاروخ "SLS" (أقوى صاروخ في العالم) من مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا.

مدار الأرض المرتفع: قضت المركبة ساعاتها الأولى في مدار حول الأرض للتأكد من سلامة كافة الأنظمة قبل إعطاء شارة "الدفع نحو القمر".

رحلة العبور: استغرقت الرحلة من الأرض إلى محيط القمر عدة أيام، قطع خلالها الرواد مئات الآلاف من الكيلومترات، أجروا خلالها اختبارات على كيفية توجيه المركبة يدوياً في حالات الطوارئ.

لا تهدف "أرتيميس 2" للهبوط على سطح القمر، بل هي مهمة "تحليق مداري". النجاح في هذه الخطوة يمهد الطريق لمهمة "أرتيميس 3"، المخطط لها أن تعيد البشر (بما في ذلك أول امرأة وأول شخص ملون) للسير على سطح القمر، وتأسيس قاعدة مستدامة هناك لتكون منطلقاً للرحلات نحو المريخ.

تتميز هذه المهمة بتنوعها؛ حيث تعد كريستينا كوك أول امرأة تشارك في مهمة قمرية، وفيكتور غلوفر أول شخص ملون، وجيريمي هانسن أول غير أمريكي يغادر مدار الأرض المنخفض، مما يعكس البعد الدولي والشمولي للبرنامج الفضائي الحديث.