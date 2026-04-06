تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران تتجاوز 42 مليار دولار خلال 37 يوماً

أربيل (كوردستان24)- أفاد موقع "Iran War Cost Tracker"، المتخصص في رصد التكاليف المالية للعمليات العسكرية الأمريكية، بأن نفقات الحرب ضد إيران تجاوزت حاجز 42 مليار دولار خلال الـ 37 يوماً الماضية.

ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرها الموقع، فقد بلغت التكلفة الإجمالية للعمليات العسكرية حتى يوم الأحد الماضي أكثر من 42.1 مليار دولار. وأشار الموقع إلى أن هذه التقديرات استندت إلى البيانات الرسمية التي قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى الكونغرس في العاشر من آذار/مارس الماضي.

وجاء في التقرير أن البنتاغون كان قد أعلن في وقت سابق أن تكلفة الأيام الستة الأولى فقط من العمليات بلغت 11.3 مليار دولار. كما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن خططها لإنفاق نحو مليار دولار يومياً لضمان استمرار العمليات العسكرية في مراحلها المقبلة.

يُذكر أن العملية العسكرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران كانت قد انطلقت في 28 شباط/فبراير الماضي، وما تزال مستمرة حتى الآن وسط تصاعد في حدة المواجهات وتزايد الأعباء المالية.