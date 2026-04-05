أوبك بلاس ينبّه إلى أن إصلاح منشآت الطاقة المتضررة سيستغرق "وقتا طويلا"

أربيل (كوردستان 24)- نبه تحالف أوبك بلاس الأحد الى أن إصلاح منشآت الطاقة المتضررة جراء الحرب في الشرق الأوسط "مكلف وسيستغرق وقتا طويلا"، ما قد يؤثر سلبا على إمدادات النفط العالمية لفترة طويلة.

وأكد أيضا في بيان "الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية بهدف ضمان استمرار تدفق الطاقة من دون انقطاع".

وأدت الهجمات الإيرانية على البنى التحتية وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط إلى تقييد الصادرات من الخليج في شكل كبير.

ولم يحدد البيان الصادر عن التحالف النفطي الذي يضم منتجي النفط الرئيسيين السعودية وروسيا، ما إذا كانت حصص الإنتاج ستتغير استجابة لارتفاع أسعار الطاقة في العالم بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.