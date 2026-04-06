"أكسيوس": مباحثات أمريكية إيرانية بوساطة دولية لإعلان هدنة لمدة 45 يوماً

أربيل (كوردستان24)- كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران تخوضان، بالتعاون مع مجموعة من الدول الوسيطة، مباحثات مكثفة لمناقشة بنود اتفاق محتمل يهدف إلى إعلان وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً.

ووفقاً للتقرير الذي نُشر اليوم الاثنين، 6 نيسان 2026، فإن هذه المساعي الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى هدنة ووقف العمليات القتالية تُعد بمثابة "الفرصة الأخيرة" لمنع انفجار الموقف وتجنب توسع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من استمرار جولات التفاوض، إلا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي وتوقيعه خلال الـ 48 ساعة القادمة لا تزال "ضئيلة جداً".

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المتسارعة في وقت يواجه فيه الشرق الأوسط خطر الانزلاق نحو حرب شاملة. ويسعى الوسطاء من خلال مقترح الهدنة المؤقتة إلى توفير مناخ ملائم للحلول السياسية، وتهيئة الأرضية لخفض التصعيد وتجنب مواجهة عسكرية كبرى قد تعصف باستقرار المنطقة.