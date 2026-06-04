مقتل شخصين في استهداف أمريكي لقارب يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادىء

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أربيل(كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ الأربعاء.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية "ساوثكوم" في بيان على منصة إكس أن "رجلين من تجار المخدرات الإرهابيين قتلا خلال هذه العملية".

وأظهرت لقطات مصورة مرفقة بالبيان المنشور قاربا يندفع فوق المياه قبل أن ينفجر ويتحول إلى حطام مشتعل طاف.

وتأتي هذه الضربة في أعقاب عشرات الهجمات المماثلة للجيش الأميركي في إطار عملية "الرمح الجنوبي" التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ أيلول/سبتمبر، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

ويصر الرئيس دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة في حالة حرب فعلية مع عصابات المخدرات التي تنشط انطلاقا من أميركا اللاتينية، إلا أن إدارته لم تقدم أدلة قاطعة على تورط القوارب المستهدفة بالتهريب.

ويقول خبراء قانونيون وجماعات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى مستوى عمليات القتل خارج نطاق القضاء لأنها تقتل على ما يبدو مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا للولايات المتحدة.

AFP