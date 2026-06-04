إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد طائرة "معادية"

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان بعد رصد "تسلل طائرة معادية"، مشيرا إلى السيطرة على حادث واحد، في حين تبين أن الثاني كان إنذارا خاطئا.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه في تلغرام "بعد دويّ صفارات الإنذار قبل قليل بشأن تسلل طائرة معادية في منطقة كفار يوفال، تم تحديد هدف جوي مشبوه" مضيفا أن "الحادث انتهى ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".

كذلك أطلقت صفارات الإنذار للسبب نفسه في منطقة عرب العرامشة على الحدود مع لبنان، لكن الجيش قال لاحقا أن الحادث كان ناتجا عن خطأ في التعرف على الهدف.

AFP